Approvato il bilancio di previsione: invariate tutte le aliquote. Tari ridotta per gli agriturismi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 23 dicembre il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2020 – 2022.

«L’approvazione del Bilancio di previsione – commenta il sindaco Giancarlo Farnetani – è un passaggio importante, un momento fondamentale per il funzionamento dell’amministrazione comunale. Grazie al lavoro di programmazione svolto dalla Giunta nel 2019, abbiamo pianificato i futuri passaggi dell’attività amministrativa del Comune di Castiglione della Pescaia».

«Il mantenimento dei servizi erogati e blocco dei livelli di tassazione locale – spiega Farnetani – l’utilizzo della fiscalità locale per opportunità di sviluppo dell’economia castiglionese e investimenti, sono questi alcuni dei punti politici essenziali approvati».

«Nonostante le croniche difficoltà date dai vincoli di bilancio, dai continui prelievi su risorse comunali per alimentare il Fondo di solidarietà comunale e dal persistere della crisi economica – commentano il sindaco Giancarlo Farnetani e l’assessore alle Finanze Walter Massetti – riusciamo ad approvare lo strumento finanziario dell’ente entro dicembre, mettendo quindi il Comune in grado di operare nel pieno delle sue funzioni».

«Un bilancio in ordine – precisano Farnetani e Massetti – che mantiene inalterata la fiscalità locale, anzi riduce la quota della Tari alle aziende agrituristiche, che prevede importanti investimenti e rilancia l’attività puntando su settore economici che caratterizzano la nostra economia locale».

«Continuiamo a rispettare le scadenze normative – continua l’assessore Walter Massetti – requisito necessario per programmare le spese, assicurando l’equilibrio finanziario e velocizzando l’esecuzione di opere ed interventi volti a mantenere e potenziare i servizi offerti alla cittadinanza. Non abbiamo mai nascosto le difficoltà nella gestione delle entrate di fronte ai continui prelievi dello Stato su nostre risorse e alla complicata lotta per incassare il pagamento dei tributi locali. In questo senso, abbiamo intensificato con buoni risultati la lotta all’evasione e chiediamo ai cittadini il pagamento dei tributi comunali dovuti, come l’Imu e la Tari, evitando l’emanazione di provvedimenti drastici da parte degli uffici».

«Pur in presenza di queste criticità – aggiunge l’assessore alle Finanze – abbiamo mantenuto inalterati tutti i servizi per i cittadini, sia dal punto di vista della qualità che della quantità, con i livelli di imposte che restano invariati rispetto al 2019 e abbiamo confermato la non applicazione dell’addizionale Irpef”.

“Ma nel Bilancio che abbiamo approvato sono previsti importanti investimenti – conclude il sindaco Farnetani – che ammontano ad oltre 6 milioni di euro e sono presenti anche le recenti aggiudicazioni di alcuni bandi regionali ed europei. Inoltre, come Amministrazione comunale continueremo ad essere attuatori di risorse regionali, che il parlamentino toscano ci delegherà a gestire, come è accaduto nel 2018 quando arrivarono nelle casse comunali 2 milioni di euro per l’emergenza dell’erosione della spiaggia e investimenti simili sono stati già programmati anche per il prossimo futuro. La firma dell’accordo di programma sulla Ciclovia Tirrenica che attraverserà il nostro territorio comunale per circa 40 chilometri ha stabilito che la Regione finanzierà con oltre 2 milioni di euro questa opera pubblica. Importante sarà l’intervento di riqualificazione del lungomare di Via Roma con il bando per l’aggiudicazione dei lavori già pubblicato. Inoltre la Regione Toscana ci ha individuati come ente attuatore del progetto per la salvaguardia e il ripristino di due tratti di spiagge che sono quelli dal porto canale fino a Capezzolo e da Riva del Sole a Rocchette».