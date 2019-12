GROSSETO – In fuga su una 500 rubata, una Abarth con targa francese. Stava cercando di raggiungere il confine con Ventimiglia con un altro straniero l’uomo di 27 anni sospettato dell’omicidio di un colombiano, a Grosseto e del ferimento di un senegalese. L’idea era probabilmente quella di rifugiarsi in Francia.

L’uomo, 27 anni, sudamericano, si trova in carcere a Grosseto. La sparatoria, avvenuta in via della Pace il 23 dicembre scorso, in un primo momento era apparsa come un incidente, un frontale avvenuto in un parcheggio.

E invece l’uomo alla guida era stato ferito con un proiettile alla testa mentre tentava di fuggire dal suo aggressore. Il sospettato viveva in via della Pace e subito dopo la sparatoria è fuggito. Il fermo è stato fatto dalla Polizia stradale di Imperia durante alcuni controlli.