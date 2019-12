Manovra sui giochi: sotto l’occhio del mirino la tassa della fortuna

Anno nuovo, nuove tasse! Sembra questo il motto che contrassegnerà il prossimo anno, soprattutto se facciamo riferimento al mondo dei giochi. In effetti, la manovra che riguarda il settore subisce un ulteriore modifica in diversi punti e dovrebbe in linea definitiva entrare in vigore proprio a partire dal 2020.

Al momento la novità più importante riguarderà proprio la cosiddetta “tassa della fortuna” cioè la percentuale che la Stato preleva sulla vincita dei giocatori. Stando a quanto riferito qualche giorno fa da Il Sole 24 ore, infatti, questa tassa ammonterà ad un quinto della vincita del giocatore. Sul fronte delle videolottery si arriverà a tassare le vincite che superano i 200,00 euro con un prelievo del 20%. D’altra parte per tutti gli altri giochi lo stesso prelievo sarà applicato per le vincite di oltre 500,00 euro.

Si vocifera, però, che il Governo stia pensando di tassare i fortunati vincitori anche per somme molto più basse, come quelle che si pongono oltre i 25,00 euro. Di fatto, è stato reso noto che la manovra suddetta avrebbe come obiettivo quello di riuscire a rinsaldare le casse dello Stato. Questo sarebbe auspicabile soprattutto a fronte del rinvio sulla tassazione che riguarda la plastica e le bevande zuccherate.

Di certo tutti i provvedimenti in corso, ma anche quelli precedentemente attuati, portano i giocatori ad avvicinarsi sempre di più ai giochi in rete, esenti da tasse. Si prevede anche per questo che i casino online in Italia nel 2020 possano avere riscontri molto positivi. A favore di questo pronostico anche le maggiori garanzie sulla sicurezza che i portali sono stati in grado di offrire negli ultimi anni.

In ogni caso, la tassazione sui giochi continua a dividere il nostro Paese fuori e dentro l’assetto politico. Da un lato c’è chi la considera un’importante fonte di guadagno per lo Stato, dall’altro chi spera possa contribuire a ridurre il fenomeno della ludopatia. Ancora, vi sono coloro che invece la ostacolano e sono perlopiù gli operatori del settore che chiedono di essere salvaguardati anche dalle continue rettifiche apportate.