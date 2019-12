GROSSETO – Brusco calo delle temperature in tutta la provincia di Grosseto. A partire dal capoluogo dove il termometro è sceso fino a 4 gradi.

Se restano piuttosto piacevoli le massime, a Grosseto 13 gradi, sembra essere iniziata un’inversione termica in tutta la Maremma. Basti pensare che già alle pendici del Monte Amiata le minime si avvicinano allo zero e in vetta si potrebbero toccare addirittura i -10.

Possibile, anzi molto probabile, che nei prossimi giorni le temperature continuino ad abbassarsi: l’inverno, dopo un Natale con un clima primaverile, sembra ormai alle porte.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE