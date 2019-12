GROSSETO – È morto il colombiano rimasto coinvolto ieri sera in una sparatoria in via della Pace a Grosseto. L’uomo, 29 anni, era rimasto ferito in maniera molto grave alla testa. Era stato portato all’ospedale di Grosseto e poi trasferito subito alle Scotte di Siena ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Meno gravi, anche se molto serie, le condizioni anche del secondo uomo, un senegalese di 40 anni colpito all’addome e operato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Non è ancora chiaro cosa sia successo. Uno dei due, ferito, è entrato in auto, forse per fuggire, ed è andato a sbattere contro una delle auto parcheggiate, tanto che in principio era sembrato un incidente stradale.