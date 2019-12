GROSSETO – Ci sono due uomini ricoverati in ospedale, uno con un proiettile in testa e l’altro ferito al torace. La sparatoria è avvenuta ieri sera, in via della Pace a Grosseto. Non è ancora chiaro cosa sia successo, se si sia trattato di un regolamento di conti tra i due uomini o se ci siano altre persone coinvolte.

I due, un colombiano di circa 40 anni, ferito alla testa e trasferito a Siena con l’elisoccorso Pegaso e un senegalese ricoverato a Grosseto per delle ferite al torace, ieri sera si trovavano in via della Pace.

di 12 Galleria fotografica Frontale parcheggio









In un primo momento le forze dell’ordine sono intervenute per quello che sembrava un incidente stradale: un’auto è infatti entrata a folle velocità in un parcheggio finendo la propria corsa contro un’altra vettura. Un frontale in un parcheggio.

Poi però, una volta intervenuti i sanitari del 118, le cose sono apparse diversamente. La dinamica non è ancora chiara. Forse uno dei due uomini, ferito, ha perso i sensi ed è andato a sbattere contro un’altra macchina.

Le indagini sono ancora in corso.