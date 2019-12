Festività natalizie: ecco le aperture e gli orari dei supermercati in città

GROSSETO – Supermercati aperti e chiusi nei giorni di festa: una polemica che si ripresenta ad ogni festività. E come sempre ogni catena sceglie la propria politica aziendale di aperture e chiusure. Se a Natale tutti sono chiusi, come anche il primo dell’anno, e il 31 tutti aperti, il 26 le politiche sono differenti.

Le tre Conad cittadine resteranno chiuse il 25 dicembre e l’1 gennaio, mentre saranno aperte il 31 sino alle 18 all’Aurelia Antica, e alle 19 per Clodia e via Seegal (stessi orari anche per oggi 24 dicembre). Il 26 le tre Conad saranno invece aperte con orario regolare.

La Coop Maremà sarà invece chiusa il 25, il 26 dicembre e il primo gennaio, e aperta invece il 31 dicembre. Oggi, 24 dicembre il centro commerciale chiuderà alle 19.30, così come anche il 31. Chiusi invece gli altri giorni.

Todis resterà chiuso a Natale e il primo gennaio, mentre sarà aperto il 31 e il 26 ma solo sino alle 13.

Emi sarà chiuso sia a Natale che a Natalino, come anche per Capodanno, e aperto regolarmente il 31 dicembre.