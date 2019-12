Coppe Uisp: Montemazzano travolgente, Granducato e Alberese corsari

GROSSETO – Non va in vacanza il calcio amatoriale Uisp che completa il secondo turno di Coppa. Sette le squadre promosse ai quarti di finale, visto che Boccheggiano-Polverosa è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco.

In Coppa Big continua travolgente la marcia del Montemezzano, che demolisce per 4-0 il Seggiano. Vittorie nette, per 3-0, anche del Massa Valpiana sul Campagnatico e dell’Etrusca Vetulonia sul Ribolla. Bene il Gavorrano, 3-1 all’Argentario, avanti pure il Senzuno (1-0 sul campo della New Team Marsiliana) e il Montemerano, 1-0 sull’Atletico. Servono i calci di rigore, al Paganico, per avere la meglio del Torniella dopo il pari in bianco dei tempi regolamentari.

Doppia decisione ai penalty, invece, in Coppa Cherubini. il Granducato espugna Sant’Angelo per 6-4 (1-1 al fischio finale), l’Alberese sbanca Scarlino e batte la Disperata 5-4 (finale 2-2). Tutto facile per il Venturina, 5-1 al Magliano.

L’11 gennaio, intanto, la rappresentativa Uisp di Grosseto affronterà la selezione di Arezzo nel torneo delle rappresentative di calcio a 11 amatoriale.

Coppa Big

Montemazzano-Seggiano 4-0

Massa-Campagnatico 3-0

Gavorrano-Argentario 3-1

New Team Marsiliana-Senzuno 0-1

Montemerano-Atletico 1-0

Etrusca Vetulonia-Ribolla 3-0

Paganico-Torniella 4-3 (ai rigori)

Boccheggiano-Polverosa rinviata

Quarti di finale

A – Montemazzano – Paganico

B – Massavalpiana – Montemerano

C – Senzuno – (Boccheggiano/Polverosa)

D – Gavorrano – Vetulonia

Semifinale

A – C

B – D

Gara unica in casa della squadra meglio classificata in coppa disciplina, a seguire miglior differenza reti, più reti segnate.

Finale 6 aprile

Coppa Cherubini

Sant’Angelo-Granducato 4-6 (ai rigori)

Venturina-Magliano 5-1

La Disperata-Alberese 4-5 (ai rigori)

Semifinali

Alberese-Granducato del Sasso

Venturina-Chiusdino

Finale 16 marzo