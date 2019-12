Trionfo argentarino alla Corsa di Babbo Natale: Boscarini, Lubrano e Fois dominano a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è concluso nel segno dei soliti noti il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. A Castiglione della Pescaia altro record per l’Atletica Costa d’Argento, terza tripletta consecutiva dopo Orbetello e Porto Ercole con il solito ordine: Boscarini, Lubrano e Fois, i tre atleti atleti (nella foto di Roberto Malarby) che hanno dominato il decennio delle gare provinciali Uisp. Per l’Atletica Costa d’Argento è la ventesima affermazione in un solo anno nel Corri nella Maremma.

Tra le donne grande sfida tra il talento nazionale del mezzofondo veloce Ilaria Piazzi (Atletica Follonica) che batte Katerina Stankiewicz, Team Marathon Bike. Terza è Marcella Municchi, Atletica Costa d’Argento.

La corsa di Babbo Natale, ben organizzata dall’Atletica Castiglionese, ha visto al via oltre 100 partecipanti, ai quali si sono aggiunti 100 giovani per la finale del grand prix provinciale di corsa campestre giovanile a squadre vinto dall’Atletica Costa d’Argento. I vincitori individuali sono stati Gaia Terramoccia (Atletica Costa d’Argento), Giordano Gaibisso (Atletica Costa d’Argento), Olivia Gentili (Atletica Follonica), Yuri Fe (Atletica Costa d’Argento), Sabrina Landini (Atletica Costa d’Argento), Niccolò Sonnini (Atletica Grosseto), Giorgia Domenichini (Atletica Grosseto), Alessandro Duchini (Atletica Grosseto)

Tornando al Corri nella Maremma il Team Marathon Bike si è imposto nella classifica a squadre, Jacopo Boscarini e Katerina Stankiewicz tra i top runner. Nella categoria A: Luigi Cheli (Team Marathon Bike); nella categoria B: Carlo Napolitano (IV Stormo); nella categoria C: Alessio Bonadonna (Team Marathon Bike); nella categoria D: Christian Fois (Atletica Costa d’Argento); nella categoria E: Loriano Landi (Team Marathon Bike); nella categoria F: Elvio Civilini (Atletica Costa d’Argento); nella categoria G: Renato Goretti (Atletica Castiglionese); nella categoria L: Katerina Stankiewicz (Team Marathon Bike); nella categoria M: Cristina Gamberi (Team Marathon Bike); nella categoria N: Angela Mazzoli (Atletica Costa d’Argento).