Successo casalingo per le Under 14 della Gea, le Under 16 si arrendono al Livorno

GROSSETO – Terza vittoria stagionale per le Under 14 della Gea Grosseto che al Palasport di via Austria fanno valere la loro superiorità contro la Pallacanestro Femminile Pisa (64-50 il finale). Le ragazze di Luca Faragli hanno messo le cose in chiaro nel primo quarto, chiuso con un vantaggio di nove punti. Nelle altre frazioni le grossetane, che torneranno in campo il 12 gennaio per affrontare la Pallacanestro Piombino nell’ultimo turno della prima fase, hanno controllato le avversarie. Ottima la prestazione della capitana Sofia Tanganelli che ha chiuso con 24 punti. In doppia cifra anche Giulia Faragli e Alice Panella. Tutta la squadra ha comunque comunque ha collaborato ad un successo che permette di consolidare il quarto posto nel girone B.

Decisiva invece la differenza d’eta nella partita che ha visto le Under 16 di Andrea Ciolfi arrendersi al Basket Femminile Livorno, che hanno messo a referto atlete del 2004 e del 2005, mentre la Gea ha schierato anche tre ragazzine del 2007. Nel primo quarto Vinci e compagni sono state anche avanti nel punteggio finendo per chiudere con un solo punto di ritardo. Nel secondo periodo le livornesi hanno allungato, mentre al ritorno degli spogliatoi le ospiti hanno chiuso definitivamente il match arrivando a venti punti di margine, diventati 26 alla sirena finale.

Under 14, Gea Basketball Grosseto-Pall. Femm. Pisa 64-50

GEA GROSSETO: Tanganelli 24, Panella 11, Scalora 2, Merlini, Landi 4, Nunziatini 6, De Michele 4, Do Santos, Diddi, Faragli 13. All. Luca Faragli.

P.F. PISA: Birillo 16, Carboni 2, Sorrentini 2, Rizza, Mangano, Ghimenti 2, Sbrana 8, Giulini, Angori 7, Ortulan, Meini 13, Megliola. All. Landini.

ARBITRO: Lorenzo Scurti.

PARZIALI: 13-4, 31-23, 44-38

Under 16, Gea Grosseto-B.F. Livorno 41-68

GEA GROSSETO: Tanganelli 6, Di Stano 8, Panella 2, Landi 5, Nunziatini 1, De Michele, Guasti, Lambardi, Vinci 8, Faragli 4. All. Andrea Ciolfi.

B.F. LIVORNO: Bunvino 6, Malfatti 13, Bachini, Taccini 7, Ward 1, Demi, Morreale 10, Barsacchi 4, Masoni, Fassini 15, Mantiloni, Colomba 13. All. Becagli.

ARBITRO: Signorini

PARZIALI: 9-10, 22-33, 30-50.