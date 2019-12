Successo dei Giovanissimi del Follonica Gavorrano, Esordienti in mostra alla Christmas Cup

FOLLONICA – L’ultimo turno di campionato delle giovanili del Follonica Gavorrano è stato condizionato dal maltempo. Solo tre infatti le compagini che sono scese in campo nel fine settimana.

Gli Allievi interprovinciali 2004 si arrendono alla Virtus Maremma al termine di una gara dai due volti. Nel primo tempo i ragazzi di Luca Grossi giocano bene e divertono e vanno al riposo sul 2-0 grazie alle reti di Antonini e Fioretti. Nella ripresa i biancorossoblù non entrano in campo con la stessa determinazione e si fanno raggiungere e superare, con un terzo gol in sospetta posizione di fuorigioco. Giansoldati trova il 3-3, ma prima della fine Vichi trova il terzo gol personale approfittando di un’ingenuità locale. Il FolGav finisce con soli otto giocatori. Bella vittoria invece per i Giovanissimi interprovinciali che con due reti per tempo si sbarazzano dell’Academy Livorno, fornendo un’ottima prestazione.

Allievi 2004, Follonica Gavorrano-Virtus Maremma 3-4

FOLLONICA GAVORRANO: Boe (42’ Buzzegoli), Frati, Chelli (67’ Giuseppone), Giansoldati, Guarino, Antonini, Pagnini, Nelli, Quinzi (60’ Cecchetti), Fioretti. A disposizione: Buzzegoli, Di Spolerati, Stoppani, Campinoti. All. Luca Grossi.

VIRTUS MAREMMA: Brocca, De Maria, Baldanzi, Bernardini, Veliu, Bonaccorsi, N. Carraresi, Signori, Campitello, Vichi, Alessio Carraresi. A disposizione: Terzuoli, Ferretti, Rocchi, Mori, Ciacci, Rossi, Poli. All. Francesco Più.

MARCATORI: 15’ Antonini, 25’ Fioretti, 44’, 65′ e 70′ Vichi, 55’ Rossi, 68’ Giansoldati.

NOTE: espulsi Guarino, Cecchetti, Giuseppone.

Giovanissimi 2006, Follonica Gavorrano-Academy Livorno Calcio 4-2

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti (56’ Vagnani), Asta, Agafitei, Haxini, Malia, Stefanini, Ascione (52’ Duranti), Foderi, Miccoli (68’ Rotelli), Hakim (46’ Cristofori). A disposizione: Poccetti.

ACADEMY LIVORNO: Fedi (36’ Ria), Salani, Costanzi (58’ Barontini), Castella, Giudice, Paoli, Pini, Zhelegu, Lotti, Agretti (42’ Ulivieri), Fronzoni. A disposizione: D’Alessio, Sula, Lischi.

MARCATORI: 21’ Malia, 22’ Stefanini, 24’ e 55′ Lotti, 43’ Ascione, 60’ Vallone.

Gli Esordienti 2008 hanno partecipato alla quarta edizione del torneo “Christmas Cup” che si è svolta a San Miniato (Siena). I biancorossoblù si sono confrontati con la formazione di casa e con il Mazzola Valdarbia. La formazione: Ivan Francin, Marco Tonelli, Filippo Mosca, Alfredo De Angelis, Filippo Franchellucci, Thomas Valdrighi, Gabriele Nardo, Mattia Ginanneschi, Matteo Mucci, Matteo Costabile. La formazione grossetana, nonostante le condizioni meteo avverse, si è ben comportata, mostrando di essere cresciuta. Segnali importanti in vista della ripresa del campionato.