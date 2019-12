Sale su una sedia per addobbare la terrazza e cade di sotto

ARCIDOSSO – Una donna di 42 anni è stata trasferita all’ospedale Misericordia con l’elisoccorso Pegaso dopo un volo di diversi metri dalla terrazza della sua abitazione, ad Arcidosso, in località Casacce.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15. La donna era salita su una sedia per mettere gli addobbi natalizia in terrazza. Non è chiaro cosa sia successo, forse ha perso l’equilibrio ed è precipitata di sotto.