Rosignano superato, le Under 13 Branca Grosseto chiudono l’anno in testa al girone

GROSSETO – Bella soddisfazione per le Under 13 CDP Branca Grosseto che arrivano alla pausa natalizia con una vittoria per 3-0 contro le pari età del Rosignano. La squadra di Rossi si conferma battistrada del girone pur evidenziando qualche piccolo passaggio a vuoto specialmente nel terzo set. Tutte le ragazze e lo staff si godono adesso la pausa natalizia prima dei nuovi impegni sportivi del 2020, dove contano di arrivare più cariche che mai per affrontare il girone di ritorno.



Le convocate: Gaia Buonocore, Sara Riitano, Carlotta Scotto, Matilda Marzocchi, Rachele Balestri, Sara Allegro, Alessandra Bianchi, Nicole Innocenzi, Diletta Domenichelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Gaia Tizzi. All. Rossano Rossi; segnapunti Sonia Biasiolo; dirigente accompagnatore Alex Balestri.



Buona prova a Livorno delle Under 13 della Pallavolo Grosseto che conquistano il primo punto della stagione in trasferta sul difficile campo del Torretta Volley. Pur rimaneggiate tanto da doversi presentare solo in sei, le grossetane mostrano fin dal primo set di voler vendere cara la pelle e danno prova non solo di carattere ma anche di ottima concentrazione eseguendo al meglio le direttive ed il piano gara di coach Rossano. Il parziale a sfavore del primo set, 25 a 20, non descrive in maniera veritiera l’andamento dello stesso ed infatti il secondo set si chiude sul punteggio a nostro favore di 25 a 16, frutto di un dominio assoluto sia nella fase di attacco che in quella difensiva. Purtroppo, causa anche la stanchezza per assenza di cambi, le avversarie hanno la meglio per 25 a 14. Queste le convocate: Denei Anna, Ester Ducchi, Imeraj Sara, Mencagli Maya, Serena Perna e Chiara De Maria. Dir. acc. Mario Ducchi.