Rosanna Conti Cavini chiude con il successo di Cardito l’anno pugilistico 2019

GROSSETO – Archiviato con successo il 2019 del Team Rosanna Conti Cavini. Nello splendido scenario di un grandissimo fascino come il Nemea Village di Cardito presso Napoli, alla presenza di un folto pubblico, del vice presidente della federazione pugilistica italiana e responsabile dei professionisti Enrico Apa e un parterre di pugili ma non solo, presente infatti, a bordo ring il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, Rosanna Conti Cavini ha organizzato il “V Memorial Umberto Cavini” in memoria dell’indimenticabile marito.

Vincenzo Picardi, con all’angolo il padre e il cutman Domenico Colella e il preparatore atletico Gargiullo, dopo tanti successi da dilettante tra cui spiccano medaglie di bronzo alle Olimpiadi e ai Mondiali, ha conquistato e si è laureato campione italiano dei pesi gallo battendo Pio Nettuno, gestendo il match con ordine e precisione tempestando l’avversario con una serie di colpi. Nettuno è stato fermato dall’arbitro proprio sul finire del quarto round per ko tecnico.

Nell’altro match professionistico, esordio con il botto di Marco Giannetti del team Rosanna Conti Cavini, che ha battuto per ko al primo round Rodolfo Benini. Giannetti è allenato dal maestro Michele Di Luisa, padre d’arte di Andrea e Diego, due pugili di buon valore tecnico ed entrambi presenti alla serata. Il trofeo dedicato a Umberto Cavini è andato a Vincenzo Picardi , consegnato al nuovo campione dei pesi gallo da Mariano Tuccillo, amico della famiglia Cavini che per anni con la Gattopard by Fatigati e’ stato sponsor ufficiale del team Conti Cavini.

Nella stessa serta di sabato sul un altro ring, quello di Guidonia, un altro portacolori della signora della Boxe Rosanna Conti Cavini, il tarquinese Christian Gasparri peso leggero vinceva ai punti contro Lorenzo Calì.

Con l’ottima riuscita della serata di Cardito dove si è svolto il V Memorial Umberto Cavini, alla presenza dell’assessore alla sicurezza e protezione civile di Grosseto Fausto Turbanti, Rosanna Conti Cavini chiude l’anno pugilistico 2019 con una serie di successi insieme alla pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”presieduta da Fabrizio Corsini hanno riportato il alto il nome di Grosseto, come nel passato e da ben 38 anni.