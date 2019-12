Primo ko stagionale per la Gea di Prima divisione, il Dream Pisa vola in casa

GROSSETO – Si ferma a sette vittorie la serie positiva della squadra di Prima divisione della Gea Grosseto, battuta di misura sul campo del Dream Pisa (70-68 il finale). I biancorossi di Alessandro Goiorani rimangono comunque in testa alla classifica del girone e conservano il vantaggio negli scontri diretti con la formazione pisana, grazie al successo in doppia cifra dell’andata. Santolamazza e compagni si sono arresi al termine di una brutta partita, giocata punto a punto dall’inizio alla fine. La Gea è riuscita a chiudere in vantaggio i primi due quarti pur non esprimendosi sui livelli delle precedenti uscite, ma il Dream Basket è fuggito grazie ad un parziale di 28-19 al rientro dagli spogliatoi. I grossetani sbagliano troppo, ma nell’ultimo nervoso periodo riescono a rifarsi sotto, dopo essersi trovati sotto anche di nove lunghezze. I canestri di Buttitta (top scorer del match con 24 punti) consentono però ai padroni di casa di arrivare in fondo con un successo preziosissimo nella corsa verso le prime tre posizioni.

Prima divisione, Dream Basket Pisa-Gea Grosseto 70-68

DREAM PISA: Traversa 2, Massa 11, Cesi, Pinta, Capradossi 4, Buttitta 24, Feruglio, F. Bisconti 4, M. Bisconti 21, Vianelli, Jackson 2. All. Ferro.

GEA GROSSETO: Santolamazza 10, Pollazzi, Tattarini 5, Martens, Baffetti 2, Delfino, Neri 10, Pierozzi 4, Romboli 13, Nocciolini, Burzi 6, Piccoli 18. All. Alessandro Goiorani.

ARBITRO: Marabito.

PARZIALI: 17-19, 31-33; 59-52.