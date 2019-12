Natalino di corsa con la Scalata ai Presepi del Team Marathon Bike

BATIGNANO – E’ la 53esima gara dell’anno targata Team Marathon Bike e Uisp. Un record per la società del presidente Maurizio Ciolfi, che non si ferma neppure durante le feste. Giovedì 26 dicembre è infatti in programma l’attesa Scalata ai Presepi: 5600 metri da Batignano a Montorsaio da correre tutti d’un fiato.

Particolarmente interessante, oltre alla prova agonistica, la camminata ludico motoria aperta alle famiglie, con fit walking e nordic walking. Alla fine buffet per tutti. Per informazioni 3200808087.