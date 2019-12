Natale: gli orari delle messe in Duomo e nelle parrocchie

GROSSETO – E’ ricco il calendario delle liturgie del tempo liturgico di Natale. Di seguito riportiamo gli orari del 24 e 25 dicembre, in cattedrale e nelle parrocchie della Città.

CATTEDRALE

Martedì 24 dicembre, in Cattedrale, alle 23.30 tempo di veglia con l’ufficio delle letture e il canto della Kalenda, antico annuncio gioioso del Natale del Signore, a cui seguirà la Messa solenne della Notte, presieduta dal vescovo Rodolfo, che durante la celebrazione deporrà il Bambinello nel presepe allestito all’interno della cattedrale. Animerà la liturgia la corale Puccini.

Quest’anno il presepe è opera degli Operai delle chiese di Montepescali, che allestiscono anche il bellissimo presepe monumentale nella chiesa dei santi Stefano e Lorenzo, aperto al pubblico tutti i giorni.

Alle 18, sempre in cattedrale, Messa vespertina della vigilia.

Il giorno di Natale mons. Cetoloni presiederà il Pontificale solenne delle ore 11, animato dal coro della Cattedrale. Al termine, raggiungerà il sagrato per il tradizionale scambio degli auguri. In Cattedrale Messe anche alle 9.30 e 18.

Il 26 dicembre, Santo Stefano protomartire, Messe in cattedrale alle 10 e 18.

Le celebrazioni di Natale nelle parrocchie della zona pastorale urbana

Parrocchia di San Francesco (piazza San Francesco) 24 dicembre: ore 23.30 Ufficio delle Letture e Messa nella Notte della Natività; 25 dicembre Messe 7.30; 10; 11.30 e 18 (S. Anna ore 9)

Parrocchia San Giuseppe (piazza Sauro) 24 dicembre: ore 23.30 Ufficio delle letture e, a seguire, Messa nella Notte della Natività; 25 dicembre: Messe ore 9 e 11

Basilica del Sacro Cuore (piazza Galeazzi) 24 dicembre: ore 22.30 salmi a cori alterni; 23 Messa della Notte di Natale; 25 dicembre: Messe 8; 10; 11.30; 18.30

Parrocchia del Cottolengo (via Scansanese) 24 dicembre: ore 23.45 Messa della notte di Natale; 25 dicembre: Messe ore 9; 11 e 17.30

Parrocchia di Santa Lucia (via Pirandello) 24 dicembre: ore 23.45 Messa della notte di Natale, preceduta da un tempo di veglia animata; 25 dicembre: Messe 8; 10; 11.30 e 18

Parrocchia Maria SS. Addolorata (via papa Giovanni XXIII) 24 dicembre: ore 23.45 Messa della notte di Natale; 25 dicembre: Messe ore 8.30; 10; 11.30 e 18

Parrocchia SS. Crocifisso (via Lavagnini) 24 dicembre: ore 18 Messa vespertina della Vigilia; 22.30 Messa della notte di Natale; 25 dicembre: Messe ore 10.30 e 18

Parrocchia della Santa Famiglia (via Unione Sovietica) 24 dicembre: ore 23,45 Messa della notte di Natale; 25 dicembre: Messe ore 9; 11 e 18

Parrocchia Madre Teresa di Calcutta (via Stati Uniti d’America) 24 dicembre: ore 23 Messa di Natale; 25 dicembre: Messe ore 9;11 e 18.

Cappella dell’ospedale Misericordia 24 dicembre:ore 23 Messa della notte di Natale; 25 dicembre: Messe ore 10 e 16.30.

Domenica 29 dicembre il coro diocesano “Gaudete”, diretto da Luca Bernazzani, responsabile del settore musica sacra dell’ufficio liturgico diocesano, si esibirà nel tradizionale “Concerto di Natale”. Il concerto si terrà alle 18.30 nella chiesa parrocchiale del Cottolengo, in via Scansanese a Grosseto.