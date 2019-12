Natale di solidarietà: al Porca Vacca cena offerta a 30 famiglie bisognose

GROSSETO – E’ tutto pronto per il cenone della Vigilia di Natale offerto a 30 famiglie bisognose con bambini ed a cinque giovani ospitati dalla casa famiglia di Santa Fiora organizzato dalla Odv Leghiamoci ed offerto dal ristorante Porca Vacca di Grosseto.

Un momento di calore che la neonata organizzazione di volontariato, presieduta da Antonella Argiolas, ha deciso di garantire a nuclei familiari formati dalle quattro alle sei persone, per un totale di circa cento ospiti.

Il Porca Vacca, oltre ad ospitare la cena, donerà a ciascuno dei minori presenti una card con una cena gratuita a settimana per le cinquantadue settimane del 2020. Leghiamoci invece donerà un pacco con prodotti alimentari del territorio offerti da numerose ditte o acquistati grazie al contributo dei sostenitori.

“Siamo felici di questa iniziativa che è la prima di Leghiamoci – sostiene la presidente Antonella Argiolas -. Ringrazio Don Enzo Capitani e l’assessore al sociale di Grosseto Mirella Milli per averci indicato le famiglie bisognose che saranno nostre ospiti, ma soprattutto il ristorante Porca Vacca che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. Leghiamoci è un’associazione neocostituita che vuole operare su vari settori, da quello socio-assistenziale, allo sport, dalla formazione al turismo fino alla cultura. Lo fa unendo, come dice il nome, le competenze di persone che da anni operano in questi settori. Il mio vice sarà Mauro Tognoli, il segretario e tesoriere Paolo Prisciandaro, i consiglieri Lucia Morucci, Francesca Dini, Amedeo Gabbrielli e Claudio Ceravolo”.

Le aziende del territorio che hanno aderito all’iniziativa sono: Consorzio Agrario del Tirreno, Olma, Latte Maremma, Riso di Maremma, Caseificio Il Fiorino, Caffè Tubino, Vini di Maremma, Azienda Corsini.