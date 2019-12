Natale con aria di primavera. Poi calano le temperature

GROSSETO – Continuano ad essere superiori alla media stagionale le temperature in provincia di Grosseto. Basti pensare che per tutta la giornata di lunedì 23 dicembre la temperatura minima non scenderà sotto i 10 gradi centigradi.

E’ una tendenza che sarà confermata quantomeno fino al giorno di Natale, quando sono attesi addirittura 16 gradi. Un po’ come se anziché di fine dicembre si stesse descrivendo un quadro di inizio primavera.

Qualcosa potrebbe cambiare nel giorno di Santo Stefano, quando le temperature dovrebbero subire un brusco calo, precipitando fino a 4 gradi. Ma la situazione resta instabile e il vero inverno deve ancora arrivare.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE