Incidente sul lavoro: uomo schiacciato dal cancello che stava saldando

GIUNCARICO – Incidente sul lavoro alla stazione di Giuncarcico, nel comune di Gavorrano, dove un uomo di 59 anni è rimasto schiacciato sotto un cancello su cui stava facendo manutenzione.

L’uomo, dipendente della ditta che si occupava della manutenzione, stava saldando, poco prima delle 16, quando il cancello in ferro gli è caduto addosso. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasferito in Ospedale, a Grosseto, in codice due. Sul posto anche il personale della medicina sul lavoro della Asl.