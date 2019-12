GROSSETO – Un uomo è stato trasferito in ospedale dopo un incidente avvenuto alla rotonda del diversivo, all’entrata di Grosseto nord.

L’incidente ha visto coinvolti un’auto e uno scooter. Nello scontro l’uomo in sella allo scooter è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasferito in ospedale.

di 13 Galleria fotografica scontro auto scooter in città









Sul posto la Polizia per la viabilità e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.