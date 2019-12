Inarrestabili le Under 16 della Pallavolo Follonica: battuti Rosignano e Castelfranco

FOLLONICA – Inarrestabili le Under 16 della Pallavolo Follonica che hanno riportato due vittorie consecutive, fermando il Volley Sei Rose Rosignano per 3-0 (25-23; 30-28; 26-24 i parziali) e stracciando al tie break il FGL Pallavolo Castelfranco in una partita avvincente nella quale le azzurrine si sono aggiudicate i primi due set, mettendo sin dall’inizio in difficoltà la squadra ospite, prima nella classifica del girone.

Pur trovandosi contro un avversario agguerrito, le follonichesi hanno sempre controllato la partita; non è mancata la reazione del Castelfranco che ha vinto il terzo set con il risicato punteggio di 28/26 e si è aggiudicato il quarto.



Nulla però hanno potuto le atlete del Castelfranco ormai sfinite, al tie break, nonostante le diverse strategie tentate dal loro allenatore, non sono riuscite a fermare i continui attacchi delle padrone di casa che hanno guadagnato punto su punto vincendo per 15-9.

Le convocate: Sofia Barzanti, Viktoriya Basnyk, Giuditta Bellini, Agnese Mecacci, Sofia Omeghetti, Mia Ovcharovich-Contu, Giorgia Panerai, Virginia Parlanti, Giulia Sottani, Sofia Vanni, Maria Radi, Chiara D’Amico.