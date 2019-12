Il Rotary festeggia il Natale: cena e lotteria per finanziare progetti per la comunità

CAPALBIO – Il caratteristico ambiente del Club House del Maneggio Sant’Irma di Torre Palazzi a Capalbio ha fatto da cornice, il 20 gennaio, alla serata organizzata per il consueto scambio degli auguri natalizi dal Rotary Club di Orbetello-Costa D’Argento, presidente Fernando Andreini.

Insieme a molti soci, hanno voluto condividere il particolare momento d’incontro, anche per i fini ai quali era destinato, parenti e amici, nonché i presidenti dei Club limitrofi, Claudio Camilloni per Grosseto, Anna Scotto per Monte Argentario, Mauro Mazzolai per Pitigliano, Manciano e Sovana, a conferma della comunità d’intenti e d’affetto reciproco che lega i quattro sodalizi.

Per il Comune di Capalbio ha portato il suo saluto il vicesindaco, Giuseppe Ranieri; il Comune di Monte Argentario era rappresentato dall’assessore al Turismo, attività commerciali, manifestazioni ed eventi di promozione turistica e politiche giovanili, Francesca Ballini.

Per il governatore del Distretto Rotary 2071, Massimo Nannipieri, ha fatto sentire la sua vicinanza Fernando Damiani con signora.

Momento centrale della serata, una lotteria con molti premi, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di due progetti dell’annata Andreini, uno a tutela dell’ambiente e l’altro per la salvaguardia del patrimonio artistico della zona.

Per quanto riguarda l’ambiente, è in fase di organizzazione il progetto denominato “Bosco Rotary”, che prevede la messa in dimora di piante tipiche del nostro territorio, in un’area, lungo la strada degli Orti, che sarà concessa in comodato d’uso per 5 anni dal Comune di Orbetello, allo scopo di riqualificare una zona già destinata a verde pubblico e di valorizzare un punto di avvistamento per gli uccelli acquatici, che vivono nella prospiciente laguna.

L’opera sarà a disposizione di tutti e soprattutto dei giovani, con i quali si vuole instaurare un patto generazionale: una parte del parco sarà riservata proprio a loro, per mettere a dimora delle piante ogni 21 novembre, il giorno in cui si celebra la festa degli alberi. Il Comune di Orbetello ha già approvato il progetto di massima.

Per quanto riguarda il patrimonio artistico, il Rotary Club di Orbetello-Costa D’Argento elargirà un idoneo contributo per il restauro, già terminato, della facciata della Pieve di San Nicola di Capalbio, del XII secolo.