Il Natale arriva all’Albinia: i bambini in festa con la Misericordia

ALBINIA – Un bel pomeriggio, quello di domenica 22 dicembre, in cui il clima natalizio ha aleggiato veramente nella sala parrocchiale di Albinia (Orbetello). Infatti, la locale Misericordia Simone Crociani, in collaborazione con la parrocchia, ha organizzato un momento di intrattenimento per tutti i bambini.

La volontaria Marina Bovicelli e don Arnaldo Combi, delegati dal Consiglio direttivo all’organizzazione di eventi per i più piccini, con la collaborazione di alcuni giovani del gruppo formazione e di altri volontari della Misericordia, hanno coinvolto circa venticinque bambini in divertenti giochi e successivamente nella scrittura della letterina con le buone intenzioni indirizzata a Babbo Natale, il tutto avvolto da canti e musiche a tema.

A metà pomeriggio è arrivato Babbo Natale con la renna e con i suoi aiutanti ed in quel momento i bambini hanno fatto trasparire tutte le loro emozioni, orgogliosi del momento che stavano vivendo.

L’elfo ha letto le letterine scritte dai bimbi a Babbo Natale che ha regalato a ciascuno di loro un sacchetto di caramelle ed un braccialettino offerto dalla Parrocchia. La festa è continuata con la merenda ed a seguire altri giochi e da altri momenti di intrattenimento.

“Il pomeriggio di festa si è svolto in allegria, all’insegna dell’amicizia e del divertimento, è stato un pomeriggio speciale, rilassante e divertente con i bambini – raccontano dalla Misericordia di Albinia -. Il grazie di tutti va alle famiglie che hanno consentito ai propri bimbi di partecipare all’evento ed a tutti coloro che con pazienza, ma soprattutto tanto amore verso i piccoli, hanno realizzato questo bel momento di intrattenimento, in occasione del Natale. Grazie di cuore”.