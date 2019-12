Dalle Under 14 alla Promozione en plein di vittorie per la Pallacanestro Grosseto

GROSSETO – En plein di vittorie per le squadre della Pallacanestro Grosseto che chiude nel miglior modo possibile l’anno solare. Nel campionato Elite, le Under 14 grossetane strapazzano la Juve Pontedera con un secco 82-36. Sul filo di lana il successo delle Under 15 di Eccellenza sul Basketball Club Lucca per il definitivo 55-53. Appena più ampio ma sempre onorevole il gap vincente con cui le Under 16 gold si impongono sulla Laurenziana Firenze: 70-66. Un buon 71-62 corsaro quello con cui le Under 20 superano le coetanee del Dabe Service Reggello. In promozione infine, la prima squadra biancorossa ha prevalso 78-51 sullo Stone export Livorno.

Un anno da incorniciare per il settore giovanile della Pallacanestro Grosseto, presente in tutti i campionati di più alto livello a livello regionale, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e dai ragazzi.