Conad dona alla Caritas il pranzo di Natale e Capodanno

GROSSETO – Conad Grosseto rinnova la solidarietà verso la Caritas Diocesana donando tutto l’occorrente per il pranzo di Natale e di Capodanno. Lunedì 23 dicembre i volontari di Caritas hanno ritirato una lunga lista di generi alimentari al supermercato Conad di Aurelia Antica: dagli ingredienti per realizzare gli antipasti, ai primi, dai secondi alla frutta, fino ai dolci natalizi.

I piatti saranno cucinati dalle cuoche volontarie.

“Il servizio garantito ogni giorno dalla Caritas a Grosseto è straordinarimamente importante per la città – afferma Paolo degli Innocenti, proprietario di Clodia Commerciale, la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto – poiché offrire un pasto caldo a chi non se lo può permettere è un aiuto concreto, che talvolta si può rivelare fondamentale anche dal punto di vista morale, per restituire la speranza e il coraggio di andare avanti a chi sta rischiando di perderla. E questo diventa ancora più vero durante le feste”.

“Il pranzo di Natale e di Capodanno è un modo per restituire un po’ di calore a chi vive in condizioni di estremo disagio. Conad Grosseto ha voluto fare la propria parte offrendo il sostegno a Caritas con la donazione dei prodotti. Crediamo che la grande distribuzione debba svolgere un ruolo attivo di sostegno della rete solidale, contribuendo alla diffusione di messaggi positivi di solidarietà verso la parte più fragile della comunità locale. Ci auguriamo che anche grazie al nostro contributo, i commensali della mensa dei poveri possano trascorrere un Natale più sereno.”

Nella foto i volontari Caritas ritirano i generi alimentari offerti da Conad Grosseto