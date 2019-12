Chiusura dell’anno col botto per le Under 16 del Gs Vigili del Fuoco: 3-0 al Peccioli

GROSSETO – Si chiude con un’altra nella vittoria il 2019 delle Under 16 del Gruppo Sportivo Vvf M.Boni di Grosseto, che si impongono per 3 a 0 (25-19, 25-7, 25- 17 i parziali) contro il Volley Peccioli, senza mai subire una sconfitta.

Gara in discesa per le grossetane dopo un primo set quasi equilibrato, un secondo senza storia e un terzo con le rivali sempre tenute a distanza di sicurezza. Per la squadra maremmana, la gioia di un solido primo posto ma con la consapevolezza di dover affrontare a gennaio le avversarie più ostiche, con i soliti impegno e dedizione.