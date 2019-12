Cassia chiusa dopo il crollo: cambiano i percorsi degli autobus. Tutte le novità

GROSSETO – Modifiche ai percorsi dei bus extraurbani di Tiemme in seguito alla chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia della S.R.2 Cassia, nel tratto compreso tra il km. 144,800 e il km. 152,500, e il perdurare della chiusura della S.P.18 del Monte Amiata.

Le variazioni di percorso interessano alcune corse delle linee extraurbane 21A, 56A e 57A. Il quadro completo delle variazioni può essere consultato nella sezione news del sito www.tiemmespa.it.

Per praticità dei colleghi eventualmente interessati all’approfondimento si riportano anche di seguito:

la corsa 21A623 delle ore 6.40 Castell’Azzara-Piancastagnaio-Val di Paglia modificata: da Pietralunga (dove effettua coincidenza per smistamento passeggeri con corsa 55A154 delle ore 6.55 da Piancastagnaio), effettua inversione di marcia e raggiunge Val Di Paglia Stosa via Castell’Azzara Sforzesca;

la corsa 56A708 ore 7.49 Floramiata-Piancastagnaio-Abbadia S.Salvatore modificata: effettua la partenza da Floramiata e prosegue per Sforzesca-Castell’Azzara-Piancastagnaio-Abbadia S.S.

la corsa 56A174 delle ore 16.53 Piancastagnaio-Floramiata, l’autista effettua partenza alle ore 16.15 da Piancastagnaio e prosegue via Pietralunga-Castell’Azzara-Sforzesca attestandosi a Stabilimento Sbrilli in Val di Paglia, dove effettua inversione di marcia.

la corsa 21A369 ore 17.11 Floramiata-Piancastagnaio-Castell’Azzara: l’autista si accerta di far salire anche i passeggeri diretti a Piancastagnaio/Abbadia che troveranno la coincidenza con la corsa 56A177, a Castell’Azzara.

la corsa 56A177 delle ore 17.05 Val di Paglia-Piancastagnaio-Abbadia S.S. Salvatore modificata: a Castell’azzara attende l’arrivo della corsa 21A369 e effettua deviazione per Selvena in presenza di passeggeri (proseguo della corsa 21A369).

la corsa 57P931 delle ore 6.49 da Acquapendente per San Quirico modificata: giunta a Ponte a Rigo effettua deviazione per Celle sul Rigo-Radicofani-Bisarca da dove riprende il normale itinerario.

la corsa 57P934 delle ore 17.10 da San Quirico per Acquapendente modificata: giunta a Bisarca effettua deviazione per Radicofani-Celle sul Rigo-S.R.2 Cassia da dove riprende il normale itinerario.

Sulla linea 57P saranno momentaneamente soppresse, le fermate BJ517 e BJ518 Ponte A Rigo.