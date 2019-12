Carnevale: Sofia Collantoni è la nuova reginetta di Neghelli

ORBETELLO – E’ Sofia Collantoni, 20 anni, la nuova reginetta del carro di Neghelli che sarà la protagonista dello spettacolo rosso/blu durante il carnevale del 2020.

Il passaggio di fascia è avvenuto qualche giorno fa alla presenza del capo carro e dei vertici di Neghelli in Armonia, l’associazione che, da quest’anno promuove la realizzazione del carro e gestisce il gruppo a terra. A dare le consegne alla nuova sovrana di Neghelli è stata la reginetta 2019, Galia Fanciulli che, lo scorso anno, si è messa in gioco con estrema grazia.

Sofia è nata a Grosseto «ma il mio paese è Orbetello – sottolinea con orgoglio -. Mi piace viaggiare ma torno sempre molto volentieri a casa. La mia passione più grande è la danza, mi alleno tutti i giorni frequentando la scuola per ballerini professionisti Opus Ballet di Firenze. Sono anche una studentessa universitaria, frequento il secondo anno della facoltà di scienze della comunicazione all’Università di Firenze».

«Nel tempo libero mi piace anche andare a cavallo – aggiunge la reginetta – stare con gli amici. Mi piace organizzare e partecipare agli eventi e lavoro nel campo dell’animazione come coreografa. Sono una ragazza determinata, il mio segno zodiacale è il leone. Il mio simbolo portafortuna è un piccolo sole».

«Ringraziamo Sofia per aver accettato di essere la nostra rappresentante femminile per il Carnevaletto – spiega il capo carro, Mauro Busonero – in un anno di transizione nel quale l’intero gruppo del carro ha scelto di fare un salto di qualità e tornare a essere un carro “della comunità”. Naturalmente un grazie speciale va anche alla nostra Galia che, dopo avere scelto di essere il nostro volto, oggi è rimasta con noi ed è entrata a fare parte integrante del gruppo, accettando anche di far parte del direttivo dell’associazione».

«Ringraziamo – conclude Busonero – i nostri artisti e tutti i carristi che stanno lavorando sodo all’interno del capannone per far sì che il carnevale prenda vita attraverso il carro allegorico e coloro che, con tanto sacrificio, si impegnano per garantire lo spettacolo che accompagnerà la struttura, le ragazze e i bambini del gruppo mascherato. Invitiamo, infine, tutta la cittadinanza, particolarmente i neghellesi, a contribuire alla costruzione del carro anche soltanto attraverso l’iscrizione alla nostra associazione».