Capodanno 2020: in piazza cabaret, musica e dj set fino a notte fonda

GROSSETO – Un grande spettacolo in Piazza Dante: Grosseto si prepara a festeggiare l’arrivo del 2020 con un ricco programma di appuntamenti.

Ad animare la notte più lunga dell’anno saranno il comico Gianluca Fubelli – direttamente dalla trasmissione tv Colorado – e il concerto degli Abba Dancing Dream, con Filippo Caccamo mattatore sul palco in qualità di presentatore della serata. Insieme a loro, a partire dalle ore 22, la piazza avrà l’occasione di scandire il conto alla rovescia che saluterà l’arrivo del nuovo anno.

Un evento organizzato da Rockopera in collaborazione con l’agenzia Non c’è Problema, che si concluderà alle ore 4 del mattino dopo il dj set di Roberto Target, resident deejay della discoteca Tartana e tra i più eclettici e conosciuti della Toscana. Gianluca Fubelli e Filippo Caccamo, due artisti emergenti del panorama nazionale, si alterneranno davanti al pubblico facendo divertire grandi e piccini tra monologhi, battute a raffica, pensieri e riflessioni mescolati a momenti teatrali.

Inoltre gli Abba Dancing Dream porteranno sul palco allestito in Piazza Dante i successi planetari degli Abba che hanno fatto ballare il mondo intero per tre generazioni. Questi gli ingredienti che indubbiamente faranno di questa festa di Capodanno 2020 una miscela esplosiva e tutta da vivere. A partire dalle ore 22 fino a tarda notte, quindi, ci saranno tanta musica e comicità, una grande festa in un clima di allegria e divertimento fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Grosseto per salutare il nuovo anno nel migliore dei modi.

“Una serata all’insegna del divertimento e dei festeggiamenti nella suggestiva cornice di piazza Dante: Grosseto per Capodanno 2020 offre uno spettacolo brillante per tutta la famiglia che saprà accontentare tutti, grandi e piccini – confermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti -. Due comici di fama nazionale, tanta musica e un deejay conosciuto in tutta la Toscana per aspettare insieme il nuovo anno e farci gli auguri di un felice 2020 nel nostro splendido centro storico.”