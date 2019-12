32 ore senza corrente elettrica: «Al freddo, caricavamo i telefoni in auto»

SCARLINO – 32 ore: dalle 8 di domenica mattina alle 16 di oggi pomeriggio. 32 ore senza corrente elettrica, e di conseguenza senza riscaldamenti, senza internet, senza telefoni se non avessero avuto l’auto per ricaricare i cellulari.

È la situazione di una quindicina di utenze in località Canonica, nella campagna di Scarlino. «Ci hanno ridato la corrente da una mezz’ora – racconta Fabio Della Spora alla nostra redazione -. Un paio di rami toccavano la linea elettrica e mandavano in corto il sistema».

«Per scoprirlo ci hanno messo 25 ore e non so più quante telefonate. Due tecnici dopo 25 ore hanno scoperto il problema. Ma non l’hanno risolto. Abbiamo dovuto aspettare altre sette ore e l’arrivo degli operai che in una ventina di minuti hanno risolto il guasto».

«Mi consigliavano di consultare il sito: ma con cosa che non c’era internet né l’elettricità per ricaricare il computer? Abbiamo ricaricato i cellulari in auto, o non avremmo avuto neppure il modo di segnalare il guasto» prosegue Della Spora.

«Penso alle tante persone anziane che abitano in zona, c’è anche qualche disabile: come dovrebbero fare? Numeri verdi, chat… Ho fatto decine di telefonate, e non riesci mai a parlare con qualcuno che decide, tanto che alla fine te la prendi con quelli del Call-center che poi non c’entrano nulla».

«Penso ai comuni di Scarlino e Gavorrano, che con quattro operai hanno fatto di tutto, rimboccandosi le maniche, e un colosso come Enel non riesce a sistemare due rami caduti e a gestire dignitosamente un’emergenza come quella del maltempo. Penso che mi rivolgerò alle forze dell’ordine e denuncerò l’accaduto».