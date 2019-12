Ultimi colpi di mercato per le rose dell’Atlante: in arrivo due pivot e un centrale

GROSSETO – Ultimi colpi di mercato e gli auguri natalizi nel comunicato dell’Atlante Grosseto, storico team di calcio a 5 maremmano militante in serie B. “Il presidente biancorosso Iacopo Tonelli – ha diramato la società – con gli altri dirigenti si sono incontrati, in un locale fuori città per la sosta natalizia, con gli organici ed i mister Izzo, Soro e Piola per lo scambio di auguri e con la speranza che nel 2020 ci sia un’inversione positiva di risultati.

Sono stati presentati i nuovi arrivi della sessione di dicembre in sostituzione dei partenti Joao, rientrato in Brasile, Kaio, andato in A2 Castelfidardo, Caio, per scelta personale, in C1 laziale a Ciampino, che sono Gonçalves Santos Latino ’98 laterale portoghese (già a segno nella precedente ed ultima partita dell’anno), Kerpen Gabriel ’98 centrale tedesco/brasiliano, dalla C1 Puglia ed infine perfezionamento di poche ore Lo Bongiorno Micael Edu ’94 pivot italo/ brasiliano dal Nuova Pro Nissa B Sicilia”.

“Novità anche per la compagine femminile in C1 – termina il comunicato – è arrivata la pivot piombinese Linda Camelli, classe ’94 svincolata dalle Pelletterie C5. Ai partenti un sincero rigraziamento ed ai nuovi arrivati un benvenuto ed un augurio che si possono ben inserire nel gruppo che sta migliorandosi di giorno in giorno. Auguri a Tutti ed arrivederci alla settimana dopo la Befana”.