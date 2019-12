Maltempo in Maremma, Follonica Gavorrano-Bastia rinviata a data da stabilire

GAVORRANO – Il maltempo in Maremma frena l’agonismo di molte squadre locali, non ultimo quello del Follonica Gavorrano. Il team di mister Indiani si è visto rinviare la sfida casalinga col Bastia già in tarda mattinata a seguito delle piogge e del forte vento che ha sferzato la provincia grossetana. Decisiva l’ordinanza del sindaco Andrea Biondi.