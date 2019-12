FOLLONICA – Aggiornamento ore: 11:39 – Continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco impegnati su tutto il territorio della provincia di Grosseto per interventi di rimozione alberi, rami, parti pericolanti di edifici e pali di supporto di linee elettriche e telefoniche. Dalle 3 di questa mattina i vigili del fuoco di Grosseto stanno operando in tutta la Maremma con oltre venti interventi effettuati e 90 ancora in coda.

Sono ore difficili queste in Maremma dove l’ondata di maltempo attesa già da ieri sta interessando sopratutto la fascia costiera della provincia. Il vento sta provocando i danni più consistenti e si raccomanda, visto la pericolosità che si registra anche sulle strade, di limitare al minimo gli spostamenti.

Follonica una delle situazioni più critiche così come anche a Scarlino e a Gavorrano. Nella città del Golfo una porzione di diversi metri quadrati di tetto si è staccata precipitando sulla strada in via Matteotti. I detriti sono finiti sopra un’auto e alcuni motorini che erano parcheggiati in quel punto.

Il vento della notte ha causato anche una forte mareggiata che ha quasi cancellato del tutto la spiaggia di Follonica in molti tratti. Danni importanti anche nel Comune di Gavorrano dove sono diversi le piante abbattute dal vento e i tetti scoperchiati. Per il momento se ne registra uno a Bivio di Ravi.

In questi minuti i vigili del fuoco sono impegnati un po’ su tutto il territorio provinciale soprattutto per la rimozione alberi e rami dalla sede stradale. I Comuni più colpiti sono Follonica, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Magliano in Toscana.

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso ieri il nuovo codice arancione per pioggia, temporali forti, mareggiate e vento che interessa per tutta la giornata di oggi la costa etrusca e si estende a tutto il litorale, dalla Versilia, alla costa etrusca, al grossetano, comprese le zone interne della toscana meridionale.

