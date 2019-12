MANCIANO – Da questa mattina il Comune di Manciano è interessato da forti raffiche di vento che hanno visto raggiungere la velocità di 120km/h. Molti gli alberi caduti sulle strade comunali e provinciali.

Un albero è caduto in una via del centro abitato di Manciano abbattendo una linea urbana dell Enel che ha colpito con un palo di cemento un auto parcheggiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto tecnici comunali e squadre della Protezione Civile Misericordia di Manciano e squadra Enel per messa in sicurezza.

Un altro albero ha interrotto per circa un ora la sp 159 che collega Manciano a Montemerano. Altre piante cadute su strada comunale in località Santarello. Operai del Comune di Manciano e squadre della Protezione Civile all’opera insieme ai Carabinieri e Polizia Municipale di Manciano.