Grosseto, punto importante a Montevarchi: è l’ottavo risultato utile di fila

MONTEVARCHI – Alla fine il Grosseto conquista un punto importante su un campo difficile, che vale l’ottavo risultato utile consecutivo. Peccato solo per il rigore fallito che avrebbe potuto regalare al Grifone un Natale ancora più incredibile. La prima vera occasione arriva al 23’ con il contropiede di Giustarini che si vede chiudere la porta da Barosi con un mezzo miracolo. A spingere sono i padroni di casa, mentre il Grosseto ci prova in contropiede. Al 41’ i biancorossi protestano per un rigore non concesso e al 42’ è Galligani a scaldare i guanti di Benassi con un tiro dalla distanza. Al 44’ è ancora Giustarini a mettere paura al Grosseto, con un tiro in mezza girata che finisce fuori, mentre al 46’ gran tiro di Boccardi che finisce tra le braccia di Benassi e chiude di fatto il primo tempo.

Nella ripresa, dopo un avvio falloso da parte dei padroni di casa, il Grifone si ritrova: Boccardi riceve palla, dribbla due avversari e la piazza sul secondo palo. Nemmeno il tempo di esultare che Giustarini pareggia dopo una respinta di Barosi, qualche minuto dopo. Al 28’ ci prova Galligani su punizione, ma la palla sfila di poco a lato. Al 31’ rigore per il Grosseto, per fallo di mano in area. Cretella dagli undici metri manda alto, scivolando al momento dell’impatto, lasciando invariato il punteggio sull’1-1. L’ultima occasione passa ancora dai piedi di Boccardi, che sfiora il raddoppio.

Montevarchi-Us Grosseto 1-1

MONTEVARCHI: Benassi, Martinelli, Bernardini, Giustarini (37’ st Fofi), Essoussi, Biagi (17’ st Donati), Amatucci, Gistri (43’ st Dini), Lischi, Iroanya, Mannella. A disposizione: Pellegrini, Achy, Bagnai, Donatini, Nencioni, Cuccuini. All. Malotti.

US GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Polidori, Milani, Fratini (42’ Viligiardi), Sersanti, Cretella (42’ st Giunta), Boccardi (42’ St Ravanelli), Galligani (47’ st Giani), Moscati. A disposizione: Nunziatini, Castellazzi, Pizzuto, Villani, Frosinini. All. Magrini.

ARBITRO: Gianluca Grasso della sez. di Ariano Irpino (Bernasso e Ascianprener Renieri di Milano).

RETI: 11’ st Boccardi, 17’ st Giustarini.

NOTE: Al 31’ st Cretella fallisce un calcio di rigore.