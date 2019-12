GAVORRANO – Non si è ancora esaurita l’ondata di maltempo e nel Comune di Gavorrano si contano già i danni, ingenti, provocati dal forte vento.

Decine le piante abbattute dalle raffiche delle notte e diversi anche i danni che riguardano gli edifici. In particolare tetti, tegole e coperture che sono stati distrutti e scoperchiati.

di 55 Galleria fotografica Maltempo 22 dicembre 2019









Una situazione di emergenza che ha indotto il sindaco Andrea Biondi a emettere l’ordinanza di annullamento della partita di Serie D Follonica Gavorrano con il Bastia che si sarebbe dovuta disputare oggi alle 14,30 allo stadio Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano. È stata annullata anche la partita del Caldana e chiusa via della Serra

«Abbiamo numerosi interventi in corso per alberi caduti. Abbiamo allertato tutti gli operai comunali disponibili per supporto. La Vab ci sta supportando con una squadra e a breve emetterò un’ordinanza per annullamento della partita del Gavorrano, per la chiusura dei cimiteri e l’interdizione ai parchi pubblici».

La situazione di Scarlino – Situazione difficile anche per il Comune di Scarlino. È caduto un albero sulla strada che porta al capoluogo, la provinciale 84. In questo momento si lavora per rimuoverlo. Il vento ha inoltre divelto l’albero di Natale in piazza della Stella e un’antenna del palazzo comunale.

Sono in servizio tre squadre tra polizia municipale, operai comunali e Vab, ma il territorio è vasto. Il Comune cerca di avvisare la cittadinanza in tempo reale tramite i canali social.