ULTIM’ORA – Auto sbanda, esce di strada e si ribalta

GROSSETO – Incidente pochi minuti fa a San Martino nel Comune di Grosseto. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi e finendo nella fossetta a lato della carreggiata.

Il conducente ed unico occupante dell’autovettura è uscito incolume dall’abitacolo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto, soprattutto per poter liberare il cane alloggiato nel vano posteriore.