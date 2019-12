Scontro salvezza per le ragazze della Gea contro la diretta rivale Pegli

GROSSETO – Scontro salvezza per le ragazze della Gea Grosseto che domenica alle 18 affrontano al Palasport di via Austria il Basket Pegli. La formazione ligure, che precede Giulia Camarri e compagni di due punti, sta lottando come le padrone di casa per la permanenza in serie B. Per questo saranno quaranta minuti da vivere intensamente per gli appassionati grossetani. Il quintetto allenato da Luca Faragli è reduce da un’ottima prestazione nel recupero di Perugia: la Gea ha lottato punto a punto con le umbre ma non è riuscita a spuntarla per una serie di assenze che hanno costretto a mettere a referto solo sette giocatrici. Domenica la musica sarà però diversa: Camilla Amendolea, protagonista assoluta nelle ultime due gare con 45 punti complessivi, potrà contare sugli assist di due play dalle mani d’oro come Elena Furi e Francesca Picchi, mentre Chiara Camarri, che sta piano piano ritrovando la condizione, potrà permettere alle compagne di rifiatare.



“Quella contro Pegli – dice il coach Luca Faragli – è una specie di ultima chiamata per la salvezza. E’ una partita da vincere obbligatoriamente. Nelle ultime settimane siamo cresciuti e abbiamo ricevuto complimenti per le nostre prestazioni. Questo però non ci basta più: dobbiamo vincere con maggiore continuità, cominciando proprio dal match interno contro le genovesi”.

Queste le convocate della Gea: Elena Furi, Giulia Camarri, Francesca Picchi, Chiara Camarri, Bianca Bellocchio, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Federica Simonelli, Francesca Benedetti. Arbitreranno Sgherri di Livorno e Volpi di Cecina.



Il programma della 12ª giornata: Avvenire Rifredi-Papini La Spezia, Fotoamatore Florence-Sisal Perugia, Bf Pontedera-Pallacanestro Femminile Prato, Costone Siena-Named Number 8 S.Giovanni V., Palagiaccio Firenze-Polysport Lavagna, Amatori Savona-Le Mura Spring Lucca, Gea Grosseto-Basket Pegli.

La classifica: Palagiaccio e Amatori Savona 20 punti; Bf Pontedera 16; Le Mura Lucca, Pf Prato, Florence 14; Costone Siena 12; Lavagna e San Giovanni Valdarno 8; Perugia e Pegli 6; Rifredi, Gea Grosseto e La Spezia 4.