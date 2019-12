“Red Nose Day”: corteo di nasi rossi per le vie di Senzuno. I bambini cantano per il Natale

FOLLONICA – Un allegro corteo di nasi rossi per le vie di Follonica, grazie all’iniziativa organizzata della scuola primaria “Gianni Rodari” in occasione del “Red Nose Day”.

Protagonisti della divertente sfilata ieri mattina, gli studenti dell’istituto di via Palermo, che hanno colorato di sorrisi e auguri il quartiere Senzuno, accolti dai commercianti e scortati da genitori e nonni, fino ad arrivare alla sede principale dell’istituto comprensivo Follonica 1 di via Gorizia, dove hanno cantato e ballato con i ragazzi delle scuole medie, la dirigente scolastica Elisa Ciaffone, i professori e tutto il personale del plesso.

Una bellissima sorpresa soprattutto per i ragazzi più grandi, che li hanno accolti con affetto e gioia. Le insegnanti e i bambini hanno così augurato un sereno Natale a tutti, con un pensiero verso le persone che, in questo periodo, sono meno fortunate e costrette ad affrontare le vacanze natalizie in difficoltà e con problemi di salute.