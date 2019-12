Maltempo a Manciano: esondano alcuni torrenti e allagano le strade

MANCIANO – La pioggia ha fatto ingrossare i fiumi e i torrenti in poche ore, a Manciano. Da questa notte l’ufficio di protezione civile del comune di Manciano è stato costantemente impegnato con i suoi tecnici nel monitoraggio della situazione meteo, molto difficile soprattutto nella zona nord.

Le squadre della Protezione civile della Misericordia di Manciano si sono attivate per la chiusura degli attraversamenti a scivolo al fosso Fiascone, Molino Onteo, e Pian di Cirignano.

Caduti al momento circa 60 millimetri di pioggia che con i terreni già saturi hanno allagato alcune strade provinciali presso la Sgrilla e Guinzoni con conseguenti smottamenti di fango sulle carreggiate.

Il sindaco Mirco Morini sta seguendo, in costante contatto con in tecnici, l’evolversi del maltempo per le prossime ore. Al momento la viabilità principale non riporta problemi e la strada regionale 74 è aperta e transitabile senza alcun rischio.