Babbo Natale è della Nuova Grosseto Barbanella: doni per i bambini dell’ospedale

GROSSETO – Giornata particolare per lo staff tecnico della Nuova Grosseto Barbanella che ha fatto visita ai bambini ricoverati in ospedale.

Nel reparto pediatrico del Misericordia alcuni istruttori della scuola calcio della società grossetana, accompagnati dal responsabile tecnico Giampiero Malcapi, hanno consegnato dei doni ai bambini meno fortunati che trascorreranno il Natale in ospedale. Sono stati consegnati palloni da calcio, libri, pennarelli, matite, carte da gioco, pupazzi e giocattoli vari che serviranno anche al Pronto Soccorso pediatrico del Misericordia, per tutti quei bambini in attesa di cure.

«Un’esperienza che ci ha riempito il cuore e che speriamo possa, almeno in parte, alleviare il dolore dei bambini che soffrono in un periodo dell’anno contraddistinto dalla spensieratezza e dalla gioia. Aver regalato loro un sorriso non ha prezzo – spiega il responsabile tecnico della scuola calcio Giampiero Malcapi – e in futuro ripeteremo l’iniziativa non solo in occasione del Natale».

La società Nuova Grosseto Barbanella ringrazia la responsabile del reparto pediatria del Misericordia Fulvia Marini e tutti i medici che hanno consentito la buona riuscita dell’iniziativa.