164 mila euro per le strade della città: ecco quelle interessate

GROSSETO – Continua la riqualificazione delle strade cittadine: sono stati approvati dalla giunta comunale quattro nuovi interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine per una spesa complessiva di 164mila euro in via Scrivia, via Tirso, viale Europa e via Etruria.

“L’approvazione di ben quattro nuovi interventi di messa in sicurezza segna un nuovo passo in avanti verso una valorizzazione della città sempre più definita – affermano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Megale -. Garantire la corretta predisposizione di strade e marciapiedi significa mettere a disposizione dei cittadini una Grosseto sicura e affidabile.”

I lavori interesseranno via Scrivia, via Tirso, viale Europa – nel tratto compreso tra la rotatoria di via Bulgaria e la rotatoria di via Andorra – e via Etruria.

Gli interventi, che prevedono una spesa totale di 164mila euro, consistono nella fresatura del manto asfaltato, nel rialzamento e/o abbassamento dei chiusini, caditoie e griglie dove necessario e nella realizzazione del nuovo tappetino di usura. Nel caso di via Scrivia è inoltre prevista la riqualificazione parziale del marciapiede.