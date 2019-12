Vanessa Incontrada tra i personaggio televisivi più significativi degli anni Dieci secondo Il Corriere della Sera

FOLLONICA – Vanessa Incontrada è stata inserita tra i venticinque personaggi televisivi più significativo degli anni Dieci. I candidati, scelti dai giornalisti del Corriere della Sera, saranno votati dai lettori, che decreteranno il vincitore.

Incontrada, spagnola d’origine e follonichese d’adozione, inizia la sua carriera televisiva nel ’98, quando esordisce sul piccolo schermo con il programma musicale Super in onda su Italia 1. Ma il grande successo arriverà soprattutto con Zelig, che la vedrà al fianco di Claudio Bisio dal 2004 al 2010. Oltre a essere una show girl, Vanessa Incontrada si è dimostrata anche un’ottima attrice di tv, cinema e teatro.

Qualche settimana fa, a Grosseto, ha presentato il suo ultimo libro “Le bugie uccidono”, scritto in collaborazione con Alicia Soler Noguera. Pubblicato quest’anno, è il secondo dopo il biografico “Insegnami a volare” (2015).

Nell’ultimo mese Vanessa Incontrada è tornata sotto i riflettori dopo il suo monologo sul palco di “20 anni che siamo italiani”, trasmissione con Gigi D’Alessio su Rai 1, con cui ha risposto alle numerose critiche provenienti dai giornali di gossip e dagli haters sui social per le sue forme femminili.

«La perfezione non esiste – diceva -. Esistono le persone, ad alcuni puoi piacere, ad altri no, conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi nello specchio. Io pensavo di dover essere perfetta per trovare l’uomo della mia vita, per piacergli. Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, Rossano, mio marito, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: devi sorridere per i tuoi difetti. Ed è vero. E si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti. E io ho fatto la stessa cosa con lui».

La carriera brillante e ricca di esperienze di Vanessa Incontrada l’hanno resa uno dei volti più noti in Italia. Per questo Il Corriere della Sera ha inserito la follonichese tra i 25 personaggi televisivi più significativi degli anni Dieci.

Tra gli altri: Amadeus, Alberto Angela, Bianca Berlinguer, Paolo Bonolis, Victoria Cabello, Milly Carlucci, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Carlo Conti, Serena Dandini, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Fabio Fazio, Fiorello, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, Lilli Gruber, Miscelle Hunziker, Luciana Littizzetto, Enrico Mentana, Gerry Scotti, Nadia Toffa, Mara Venier e Zoro.