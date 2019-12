tuttoweekend: concerti, mercatini, spettacoli, mostre. Tutti gli eventi del fine settimana all’insegna del Natale

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 20 DICEMBRE

ARCIDOSSO – Sarà un concerto natalizio dai ritmi davvero frizzanti quello che sarà offerto dal Duo composto da Giovanni Lanzini al clarinetto e Samuele Luti alla fisarmonica venerdì 20 dicembre prossimo alle 21 presso il grazioso Teatro degli Unanimi di Arcidosso. LINK

GAVORRANO – Secondo appuntamento con Edoardo Fiacchi, instagrammer, youtuber e collaboratore di Comix, in programma domani, venerdì 20 dicembre a partire dalle 17.30 alla Sala Auser di Bagno di Gavorrano. LINK

GROSSETO – Venerdì 20 dicembre alle 21.30 al Teatro Moderno di Grosseto “The gospel night”, il concerto di Natale della Fondazione Il Sole, che quest’anno vede come protagonista il pluripremiato Chicago Mass Choir, considerato negli U.S.A. “the best traditional Gospel Choir”. LINK

E’ il primo romanzo del regista Daniele Vicari, quello di cui si parlerà domani, venerdì 20 dicembre alle 19.00 alla libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto. Si intitola “Emanuele nella battaglia” e il regista di “Diaz” e “Il passato è una terra straniera”, lo racconterà insieme al giornalista Emilio Guariglia. LINK

Di scena il rap a Spazio 72, il locale dedicato ai concerti del circolo Khorakhané (via Ugo Bassi, 62) di Grosseto. Protagonisti venerdì 20 dicembre alle 22.30 gli Uochi Toki: Matteo “Napo” Palma e Riccardo “Rico” Gamondi (parole il primo, basi il secondo), una delle realtà storiche più importanti della scena rap indipendente italiana. LINK

Doppio appuntamento con i concerti di Natale degli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura. La scuola diretta da Antonio Di Cristofano celebra l’arrivo delle festività lasciando agli iscritti il palco dell’auditorium “Carlo Cavalieri”, nella sede di via Bulgaria 21. Appuntamento venerdì 20 e sabato 21 dicembre. LINK

Venerdì 20 dicembre, alle 18, al Museo di Storia Naturale della Maremma presentazione di “Un’idea di Maremma. La visione dei fotografi 1860 – 1960″ di Carlo Bonazza. LINK

La Galleria d’Arte “Il Quadrivio” è giunta al suo terzo Natale. Per l’occasione, la titolare Patrizia Zuccherini organizza una mostra di artisti vari sul tema della Natività “La magia del Natale”. La mostra, inaugurata mercoledì 18 dicembre, e sarà visibile fino al 6 gennaio prossimo con orario 16-19. LINK

Alessandra Barberini, storica dell’arte. Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è, storica dell’arte. LINK

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 6 gennaio 2020 potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie (1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 6 gennaio 2020. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Con “Tesori di famiglia” la città di Massa Marittima ripercorre le tappe dell’associazionismo cooperativo mettendo in mostra foto e oggetti e dando spazio ai ricordi e alle testimonianze, dal passato ai giorni nostri, con una mostra presso la biblioteca comunale “Gaetano Badii” in Piazza XXIV Maggio. La mostra resterà visitabile fino al 6 gennaio 2020. Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 14-19; giovedì e sabato 9-13. Le scuole possono prenotarsi: Tel. 0566.906293 (orari di apertura della biblioteca). LINK

PITIGLIANO – A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

SABATO 21 DICEMBRE

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tornano al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia (Castiglione della Pescaia) i laboratori natalizi. Sabato 21 dicembre, dalle ore 15:00 alle 16:30 per i bambini dai 5 ai 12 anni che varcheranno il portone della struttura, appuntamento con: “Il mio piccolo albero di Natale”. Assieme al personale del Museo i ragazzi costruiranno con materiali vari un proprio albero di Natale in miniatura che potrà essere personalizzato anche con addobbi portati da casa come bottoni, stelline o altri piccoli oggetti. Ingresso gratuito. Info e prenotazione: 0564927241 oppure 0564948058; museovetulonia@libero.it

CIVITELLA PAGANICO – Sabato 21 dicembre, alle 11, a Monte Antico (Civitella Paganico), in un territorio stupendo incastonato tra la valle dell’Ombrone e la Val d’Orcia, è in programma un raduno di trekking, rafting, canoa e bike organizzato grazie alla collaborazione di Comune di Civitella Paganico, Regione Toscana, Uisp Grosseto e l’associazione Terramare. L’evento gratuito rientra nella rassegna “Accendiamo il Natale” organizzata dal Comune di Civitella Paganico. LINK

Una raccolta di istantanee, legate insieme dal filo rosso del rock, nelle sue plurime sfaccettature. E’ “Instarock 2 – Da Johnny Cash ai Subsonica”, il libro a cura di Andrea Gozzi, edito da Ouverture, protagonista della serata di sabato 21 dicembre ad AltriMondi, il centro polifunzionale nato proprio dall’esperienza di Ouverture edizioni. LINK

GAVORRANO – Alla Croce Rossa di Gavorrano arriva il Natale con una festa per grandi e piccini. Sabato, 21 dicembre a partire dalle 14:30, i volontari apriranno le porte della loro sede in via Giusti della frazione Filare per fare gli auguri a tutti e prepararsi insieme alla notte più desiderata dell’anno e la consegna dei regali. LINK

GROSSETO – Un percorso alla scoperta dell’affascinante mondo del vino prenderà il via dal 5 ottobre e proseguirà fino a dicembre, all’interno dei negozi Conad di Grosseto, in via Clodia e via Senegal. In tutto saranno 12 le giornate di degustazione, sei in via Clodia e sei in via Senegal, con orario 10-13 e 15-20, durante le quali i sommelier FISAR si occuperanno della presentazione delle aziende vinicole e della degustazione. Ecco le date: sabato 5 ottobre, via Clodia; sabato 12 ottobre via Senegal; sabato 19 ottobre via Clodia, sabato 26 ottobre via Senegal; sabato 2 novembre via Clodia; sabato 9 novembre via Senegal; sabato 16 novembre via Clodia; sabato 23 novembre via Senegal; sabato 30 novembre via Clodia; sabato 7 dicembre via Senegal; sabato 14 dicembre via Clodia; sabato 21 dicembre via Senegal. LINK

Con l’arrivo del Natale, sono numerosi gli eventi in città. I commercianti di via Ricasoli hanno organizzato l’evento “Arriva Babbo Natale”, che si svolgerà nei pomeriggi di sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 16 alle 19. Babbo Natale sarà su carretto addobbato a slitta trainato da un ciuchino e porterà su e giù per la via i bambini che vorranno salire. Inoltre saranno distribuite caramelle e si potranno fare foto ricordo.

Al Museo archeologico e d’Arte della Maremma sabato 21 dicembre alle 16.15 e alle 17.30 è in programma l’Archeotombola, una iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, per festeggiare in allegria le festività natalizie. Condotta dal personale del museo, la tombola sarà sia un momento di gioco che un’occasione di apprendimento: seguendo la tradizione della smorfia napoletana, infatti, a ogni numero estratto corrisponderà la storia di un reperto o di un personaggio famoso della centenaria storia del museo. Costo dell’attività: 1 euro.

Sabato 21 dicembre alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto, alle ore 18.30 Roberto Balò presenta “Saga”, la sua ultima raccolta di poesie. L’autore interverrà in una conversazione con Simone Giusti, Francesco Falciani e Luca Bonelli. “Saga” è l’epopea in versi di un uomo senza nome in viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca del senso dell’esistenza. Un viaggio probabilmente inutile e senza ritorno durante il quale il protagonista, attraverso incontri con umani, alieni e dèi, sullo sfondo di epiche battaglie spaziali, diventerà un super(anti)eroe il cui principale nemico è sé stesso. LINK

Ancora live a Spazio 72. L’appuntamento di sabato 21 dicembre alle 22.30 è con la musica degli Animatronic. Nascono per gioco, nel 2018, nel tempo libero e per pura voglia di suonare, quando si incontrano per le prime jam il batterista Luca Ferrari dei Verdena, il chitarrista Luca Worm Terzi e il percussionista Nico Atzori, al basso. LINK

Babbo Natale, Star Wars, mercatino dell’artigianato, truccabimbi. L’ultimo weekend prenatalizio al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto è più ricco che mai. Si comincia sabato 21 dicembre alle ore 17, quando Babbo Natale si farà addirittura in due: sarà in galleria, con il suo carico di dolcetti, a disposizione delle famiglie per foto e selfie con l’assistenza di un’elfa e la possibilità di portarsi a casa su un cartoncino griffato Aurelia Antica l’immagine appena scattata da una moderna Polaroid, e poi sulla pista di ghiaccio all’esterno del centro commerciale, dove si esibirà sui pattini in uno spettacolo da non perdere. Anche in questo caso, terminato lo show, foto e selfie. LINK

Il teatro di Bertolt Brecht è grande protagonista dei prossimi due spettacoli della stagione teatrale 2019/2020 del Comune di Grosseto. Venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle 21 sul palcoscenico del Teatro degli Industri andrà in scena “Madre Courage e i suoi figli”, per la regia di Paolo Coletta e l’interpretazione dell’attrice Maria Paiato nelle vesti del personaggio principale della rappresentazione: la “madre coraggio” Anne Fierling.

Al via “Batignano e i suoi presepi”: un mesi di eventi tra occasioni di svago e aggregazione, iniziative collegate al libro, come vetrine sulle ultime uscite editoriali, laboratori creativi, incontri con gli autori, ma anche attività ludiche e didattiche. Il programma completo a questo LINK.

Sabato 21 dicembre, alle 21, al Teatro Moderno Ballet from Russia in “Il lago dei cigni”. Compositore Pëtr Il’ič Čajkovskij e coreografie originali di Marius Petipa. LINK

L’associazione culturale Galleria Eventi è lieta di presentare la tradizionale collettiva natalizia. La mostra, dal titolo “Natale a casa Eventi”, sarà inaugurata sabato 21 dicembre alle 17,30, ed è il risultato di una riflessione sull’attività dell’associazione. Dal 21 al 31 dicembre, in via Varese 18 nel centro storico di Grosseto, la mostra resterà aperta tutti i giorni con orario 17,30-19,30. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – I Madrigalisti di Magliano in Toscana invitano la cittadinanza a partecipare al Concerto di Natale il 21 dicembre alle 18,45 che si terrà alla chiesa di san Giovanni a Magliano in Toscana. Organista Mauro Biscottini, direttore Walter Marzilli, con il debutto dei giovanissimi allievi del primo “Corso di educazione alla Musica ed al canto” finanziato dalla Banca Tema. LINK

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima, il gioiello dell’alta Maremma in provincia di Grosseto, dal 7 dicembre al 6 gennaio, l’atmosfera natalizia si trasforma in magia tra i vicoli del borgo. Il comitato “La casina di Babbo Natale”, insieme a ragazze e ragazzi volontari, hanno ricostruito ambienti curati fin nei minimi particolari: la tana del Grinch, il Polo nord, la casa di Babbo Natale, il bosco con l’albero parlante, il laboratorio degli elfi. Un mondo incantato che illumina di gioia gli occhi dei bambini e regala agli adulti il calore della festa più bella dell’anno. Il Villaggio, situato nel vicolo Porte, sotto la stupenda Piazza del Duomo, è aperto ai visitatori dalle 17 alle 20 nei giorni 7-8-14-15-21-22-23-24-26-27-28-29-30 dicembre e 5-6 gennaio

“Natale a Massa Marittima” entra nel vivo con un fine settimana denso di iniziative organizzate dal Comune di Massa Marittima, Pro Loco, Associazione La Casina di Babbo Natale, l’Associazione delle Brutte Persone con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale e dei Terzieri. Il programma a questo LINK.

Dal 21 dicembre al 31 gennaio Galleria Spaziografico, nel centro storico di Massa Marittima, vi aspetta per visitare il nuovo spazio espositivo e la mostra “L’espressività del tondo”. In esposizione opere di piccolo e unico formato, il tondo appunto, una proposta estetica inconsueta, affascinante e dal forte carattere. Inaugurazione sabato 21 dicembre alle 18. LINK

MONTE ARGENTARIO – Tempo di tombolate per i quattro Rioni del Palio Marinaro dell’Argentario che organizzano serate di svago e divertimento per i rionali. Così, il Rione Croce invita tutti nella propria sede in via dell’Archetto nei giorni 6, 13, 21, 27 dicembre con inizio alle 21. Il Rione Fortezza terrà invece le sue tombolate all’interno dell’auditorium ex Onmi a partire dalle 21 nei giorni 13, 20 dicembre e 3 gennaio. Sempre all’ex Onmi si terranno le tombolate del Rione Pilarella, i giorni scelti sono il 4, 12, 19 dicembre ed il 4 gennaio alle 21. Numerose anche le tombolate del Rione Valle, tutte in sala Gasparrini presso la chiesa dell’Immacolata con inizio alle 21, queste le date 3, 5, 12, 17, 19, 23, 27 dicembre e il 5 gennaio.

MONTEROTONDO MARITTIMO – Al Teatro del Ciliegio i tre clown Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri della compagnia Madame Rebiné, sabato 21 dicembre (ore 16) porteranno in scena “La riscossa del clown”, uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento, perfetto per vivere insieme un pomeriggio magico ed entrare così nel clima delle feste natalizie. LINK