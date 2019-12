Successo degli Under 13 del Follonica Basket sull’Invictus, agli Scoiattoli il torneo di Suvereto

FOLLONICA – Alti e bassi per le giovanili del Follonica Basket. Non riesce, nonostante una buona gara, l’aggancio al Piombino da parte degli Under 18, sconfitti 63-51. Inizio con tanti errori per i ragazzi del golfo, che producono senza concretizzare nel secondo quarto chiudendo 20-27. In questo quarto l’episodio più spiacevole della gara: a seguito di un contatto tra capitan Petri e il nerazzurro Canneri gli animi si infiammano ed entrambi i giocatori vengono sanzionati con un tecnico e durante la segnalazione da parte dell’arbitro al tavolo, Canneri spinge platealmente Petri con una manata sul volto che porta all’espulsione del piombinese.



I primi minuti del terzo quarto sono ancora a favore del Follonica che si spinge fino al +11 con il punteggio di 33-22, da quel momento inizia a farsi sentire la maggiore profondità della panchina ospite che trova punti anche dalle seconde linee e piano piano gli ospiti riescono a ricucire lo svantaggio fino al sorpasso sul finire del terzo tempo che si chiude 41-40 a favore degli ospiti.

Nel quarto parziale il Follonica cambia difesa passando dalla uomo ad una zona allungata 2-3 che mettono in difficoltà il Piombino che commette molti falli che il Follonica non concretizza con un pessimo 7/20 ai liberi (solo 3/15 nel finale) figlio anche della stanchezza di una partita tiratissime ed intensa.

Adesso il prossimo turno vedrà il Follonica in campo a Livorno sabato 21 dicembre alle ore 18.30 contro la Pielle, squadra ondivaga capace di sfiorare la vittoria contro la capolista Argentario come di perdere ad Arcidosso di 20 punti. Sarà necessario massima concentrazione per tornare alla vittoria.

Follonica: Petri 7, Bartolozzi 3, Bifolco, Bianchi 19, Contrino, Presenti, Vichi 2, Ranieri 4, Bagnoli 14, Fusco 3, Cornacchini, Biagetti. All. Vichi. Vice Pietrafesa.

Altri risultati: Invictus Livorno-Pielle 56-50, Arcidosso-Orbetello 61-25, Rosignano-US Li 53-61, Argentario-Fides Livorno 81-60.

Prossimo turno: Pielle Li-Follonica, Arcidosso-Invictus Li, US Li- Orbetello, Fides Li-Rosignano, Piombino-Argentario big match di tutto il girone di andata.

Classifica: Argentario 16, Piombino 14*, Follonica 10*, Arcidosso 8, Pielle Li-Fides Li* e US Li 6, Invictus Li e Rosignano* 4, Orbetello 0. Follonica-Rosignano si recupera il 15 gennaio, Fides Li-Piombino il 13 gennaio.

Inizia bene la seconda fase di campionato per l’Under 13 che batte 46-33 l’Invictus Livorno. In questa fase gli azzurrini sono stati inseriti nel girone 15D assieme a San Vincenzo, Volterra, Orbetello e appunto i livornesi dell’Invictus.

Giusto piglio per i ragazzi di Porciani specialmente in difesa, pur con qualche svarione e palle perse, chiudendo in vantaggio per 16-9. Grande difesa nel secondo parziale chiuso sempre avanti, per 23-18. Nel finale, Follonica bravo a mantenersi concentrato e concreto e a chiudere col successo.

Follonica: Righi, Cacialli, Tosi, Cenerini, Mendozza, Signorini, Anselmi, Martini, Battaglini, Pucci All. Porciani

Altro risultato del girone: San Vincenzo-Volterra 52-39; riposava Orbetello.

Prossimo turno: Volterra-Orbetello, Follonica-San Vincenzo 22 dicembre ore 17.00 Palagolfo riposa Invictus Livorno.

Classifica: Follonica e San Vincenzo 2 punti, Orbetello- Volterra-Invictus Livorno 0.

Sconfitta esterna invece per gli Aquilotti a Venturina. Dopo il rinvio della prima gara di campionato con Le Rocce Gavorrano, arriva il debutto per il gruppo 2009-2010 di Walter Giovani che affronteranno squadre composte pressoché da bambine e bambini del 2009. Gara piacevole alla palestra Altobelli Valdicornia Basket coi locali che evidenziano la maggiore età ed esperienza. Grande impegno dei piccoli follonichesi senza però aggiudicarsi nessuno dei sei parziali. Il percorso di crescita passa anche dal confronto con gruppi più esperti e più grandi e da inevitabili sconfitte ma questo dovrà essere da a migliorare in ogni allenamento e partita.

Questo il gruppo azzurro a Venturina: Burato, Ciacci, Di Vico, Frullani, Giovannelli, Khoule, Maccianti, Scozio, Seravalle, Bartoletti,Bucci, Capellupo, Chelini, Iacometti, Latini, Leone. Istruttore Walter Giovani.

Prossimo turno: Cecina-Follonica domenica 22 ore 14.30.

Braccia alzate per gli Scoiattoli 2011-12 azzurri, vittoriosi nel torneo di Suvereto. Dopo il vittorioso esordio in campionato contro la Biancorossa Grosseto 2012 e la ripartenza prevista per il 13 gennaio a Grosseto contro la Gea, il torneo è servita per mantenere l’abitudine al confronto. Oltre alle gare con i gruppi delle altre società, vinte con merito tutte quante, i piccoli follonichesi si sono distinti anche nelle prove di abilità di tiro e palleggio.

Alla fine della giornata, la società Basket Suvereto –al quale il Follonica Basket augura di continuare questo percorso iniziato con gli Scoiattoli negli anni futuri – ha offerto una piccola merenda e un ricordo della bella giornata passata insieme. Al termine della stessa molti genitori hanno abbinato con i loro mini atleti una sosta culinaria nello splendido paese di Suvereto confermando che sport e turismo vanno a braccetto.

Questo il gruppo azzurro a Suvereto: Agosti, Bischeri, Brogi, Capecchi, De San, Insolia, Taddei, Bargelli, Francardi, Narducci, Righetti, Rodogna, Stefanelli. Istruttore Walter Giovani.