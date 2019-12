Sicurezza: l’amministrazione e l’Università incontrano i cittadini del centro

GROSSETO – I cittadini del centro storico di Grosseto sono invitati all’incontro pubblico organizzato nella sala consiliare del Comune per presentare i dati emersi dal progetto “Urban safety profile”, la ricerca, condotta dall’Università di Siena, attraverso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, in stretta collaborazione con l’amministrazione del capoluogo maremmano e la Fondazione Polo universitario grossetano e la Polizia municipale.

L’appuntamento pubblico è lunedì 23 dicembre alle 11.30 nella sala consiliare del municipio con un focus sul cuore della città. Il progetto “Urban safety profile” ha come obiettivo quello di mettere a disposizione degli enti locali una modalità operativa per l’analisi della sicurezza urbana, la progettazione di interventi in tema di politiche di sicurezza e la valutazione delle loro ricadute. E uno dei passaggi fondamentali è stato il coinvolgimento di un campione di cittadini scelti sulla base di contesti urbani ben definiti. Ora, finita la fase di raccolta e elaborazione dati, è il momento della presentazione del resoconto e dei passaggi successivi del progetto, passaggi tra l’altro innovati e che vedranno nuovamente la collaborazione dei residenti.

Saranno presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco Luca Agresti, l’assessore alla Sicurezza alla Polizia municipale Fausto Turbanti, Gabriella Papponi Morelli, presidente del Polo universitario grossetano, e Fabio Ferretti per l’Università di Siena.

“Invitiamo i residenti del centro storico a partecipare a questo appuntamento – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fausto Turbanti -: sarà l’occasione per avere un quadro generale sulla vita nel cuore della città e anche per partecipare alle iniziative sperimentali future che vedranno nuovamente i cittadini protagonisti attivi di questo studio”.