Prima divisione: la Gea in casa della seconda Dream Pisa, Goiorani: «Non sarà facile»

GROSSETO – Ottavo impegno stagionale per la formazione di Prima divisione della Gea Basketball, impegnata domani sabato alle 21 sul parquet del Dream Basket Pisa. Un impegno da non prendere sottogamba per i ragazzi di Alessandro Goiorani: i padroni di casa occupano il secondo posto della graduatoria, in coabitazione con Elba e Donoratico, a quattro punti dai grossetani. L’ottavo successo dell’anno consentirebbe insomma alla Gea di ipotecare un posto per la seconda fase, alla quale accederanno le prime tre, che daranno poi vita ad un girone a nove. La prima andrà in Promozione, dalla seconda alla quinta parteciperanno ai playoff.



La squadra nelle ultime due uscite, a 48 ore di distanza l’una dall’altra, hanno dimostrato di aver raggiunto una condizione fisica e mentale tale da consentire di proseguire la bella striscia vincente. Santolamazza e compagni hanno un tasso tecnico da categoria superiore e si stanno divertendo a disputare un campionato che servirà alla crescita dei giovani che fanno parte della rosa. “Non sarà una passeggiata – dice il coach Alessandro Goiorani – All’andata abbiamo vinto bene ma solo nel secondo tempo. Loro hanno alcuni buoni tiratori e in casa moltiplicheranno gli sforzi”.

Questi i convocati: Santolamazza, Romboli, Piccoli, Baffetti, Neri, Tattarini, Pierozzi, Burzi, Delfino, Martens, Pollazzi, Nocciolini.

La classifica: Gea Grosseto 14 punti; Pallacanestro Elba, Cavallino Matto Donoratico e Dream Pisa 8; Cus Pisa 4; Pall. Alta Valdera 2; Ulivelli Pomarance 0.