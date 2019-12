Pausa natalizia per le rose dell’Atlante Grosseto fra mercato e progetti di riscatto

GROSSETO – Niente impegni ufficiali per l’Atlante Grosseto, che ha chiuso la prima parte della stagione con sette punti, tanto buon gioco e diversi risultati ingenerosi e adesso si gode la pausa natalizia, non senza qualche sessione di lavoro.

“Il prossimo impegno sarà sabato 18 gennaio – ha detto il tecnico Alessandro Izzo – contro la Lastrigiana per la prima di ritorno, gara importante per riprenderci i punti persi all’andata, davvero tanti per le prestazioni espresse. Cercheremo di farci trovare prontissimi a questo appuntamento che per noi è vitale. Chiediamo solo di raccogliere ciò che seminiamo. La squadra? Sono molto contento perché il ko col Grottaccia, dove abbiamo perso 2-4 facendo 77 tiri in porta e subendone 5, poteva davvero ammazzarci l’umore e invece i ragazzi hanno reagito bene sin dal primo allenamento: ho trovato persone pronte e motivate a riprendersi quel che hanno perso”.

Occhi aperti sul mercato per il tecnico biancorosso, che ha dovuto congedarsi con un altro dei suoi migliori giocatori. “Siamo molto vigili sul mercato – ha detto Izzo – Ci hanno proposto vari giocatori ma dobbiamo attenerci alle disposizioni societarie in base al nostro budget: abbiamo delle spese da sostenere e non possiamo andare oltre. Siamo in contatto con tantissime persone e minuto dopo minuto visioniamo molteplici situazioni, io da diretto interessato di allenatore assieme al ds Casalini e al direttore tecnico Bacci; ho anche un colloquio molto fitto anche col presidente Tonelli. Questa sessione di mercato ci ha portato via un pezzo pregiato come Caio Silva, ceduto al Real Ciampino di C1 ma collegato alla squadra di A2. A lui ho dato molto, all’inizio era sportivamente ai margini ma dopo un periodo di assestamento di dieci giorni l’avevo messo al centro della squadra facendolo giocare minimo trenta minuti, riuscendo a valorizzarlo. Col Ciampino abbiamo fatto un’ottima operazione ma voglio precisare che non è importante chi perdiamo ma chi prendiamo. La società conta di fare buoni colpi di mercato con giocatori giovani, un centrale e un’ala offensiva”.

Archiviato anche il 2019 degli Under 19 biancorossi, leader del girone F assieme alla Sangiovannese grazie ad un identico cammino fatto di sette vittorie, un pareggio e una sconfitta in nove gare totali; per loro il prossimo impegno sarà fra e mura amiche il 12 gennaio, contro la seconda Gubbio per un big match da non perdere. Girone di andata concluso anche per le ragazze della serie C regionale, reduci dalla sconfitta in casa del Montecalvoli; per loro il 2020 partirà dalla gara esterna contro il Futsal Florentia B fissata al 17 gennaio.