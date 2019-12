Modifica orari uffici comunali per il periodo natalizio

MAGLIANO IN TOSCANA – Modifica agli orari pomeridiani degli uffici comunali di Magliano in Toscana in occasione delle festività natalizie.

“Visto che il 24 dicembre ed il 31 sono giornate prefestive in cui gli uffici avrebbero dovuto restare aperti – afferma il sindaco Diego Cinelli – abbiamo deciso di anticipare l’apertura pomeridiana a lunedì 23 dicembre ed a lunedì 30 dicembre, permettendo così la chiusura pomeridiana nella giornata della vigilia di Natale e di San Silvestro”.